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14:19, 26 ноября 2024Россия

В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны России: за сутки в Курской области сдались в плен двое бойцов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

За минувшие сутки в плен российским военнослужащим в Курской области сдались двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в регионе.

Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрываются.

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронемашины и два миномета.

Ранее российские военнослужащие взяли в плен в Курской области 22-летнего британца Джеймса Скотта Риса Андерсона. На допросе он рассказал, что подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины после того, как его отец оказался в тюрьме, а сам он «все потерял». Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон окажет всяческую поддержку соотечественнику. Однако 26 ноября стало известно, что российский суд арестовал Андерсона.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 26 ноября, с начала вторжения Киев потерял более 35 760 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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