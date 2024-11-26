В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны России: за сутки в Курской области сдались в плен двое бойцов ВСУ

За минувшие сутки в плен российским военнослужащим в Курской области сдались двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в регионе.

Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрываются.

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронемашины и два миномета.

Ранее российские военнослужащие взяли в плен в Курской области 22-летнего британца Джеймса Скотта Риса Андерсона. На допросе он рассказал, что подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины после того, как его отец оказался в тюрьме, а сам он «все потерял». Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон окажет всяческую поддержку соотечественнику. Однако 26 ноября стало известно, что российский суд арестовал Андерсона.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 26 ноября, с начала вторжения Киев потерял более 35 760 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.