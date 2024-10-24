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16:33, 24 октября 2024Россия

Стало известно о массовой сдаче в плен украинских военных в Курской области

Около 400 бойцов ВСУ сдались в плен за неделю в Курской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотни Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложили оружие за неделю в Курской области. О массовой сдаче в плен украинских военнослужащих стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, за последние семь дней в плен сдались около 400 военных ВСУ. Так, лишь за минувшую ночь российские военные захватили сразу 10 бойцов — это случилось у села Новоивановка, когда украинские подразделения попытались совершить контратаку. Отмечается, что среди сдавшихся в плен большинство — принудительно мобилизованные.

Также, по данным Mash, российским войскам удалось войти в деревню Кругленькое, освобождение которой разрежет украинскую группировку на две части.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими войсками, вторгшимися на территорию региона. Как заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.

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      Марк Леонов
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