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07:25, 29 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ направили в Курскую область подготовленные на Западе военные части

Российский комбат: в Курской области воюют бойцы ВСУ, тренированные на Западе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Основная часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которыми сталкивается 810-я бригада морской пехоты под Курском, прошла подготовку на Западе. Об этом рассказал РИА Новости комбат с позывным Як.

«Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца», — уточнил российский боец.

По его словам, среди участников вторжения есть и те, «кто на Западе сам кого угодно может подготовить». В качестве примера собеседник упомянул 3-й полк украинских Сил специальных операций. Однако со многими из этих подразделений морпехи уже сталкивались, добавил комбат с позывным Як.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard. 19 ноября Министерство обороны сообщало, что Армия России уничтожила украинский Leopard 2 в Курской области.

Также накануне стало известно, что в Курской области 22 бойца Вооруженных сил Украины сдались в плен. До этого в плен в Курской области, как сообщали в Минобороны РФ, сдались два военнослужащих. Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрывались.

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