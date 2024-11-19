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14:21, 19 ноября 2024Россия

Армия России уничтожила украинский Leopard 2 в Курской области

Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard 2 в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Армия России уничтожила украинский Leopard 2 в Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны об отражении атаки на регион.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска уничтожили американскую БМП Bradley, а также 16 единиц прочей бронетехники и три самоходные артиллерийские установки.

Суточные потери противника составили до 320 человек. Еще шесть украинских солдат сдались в плен.

Ранее Минобороны сообщило об ударе планирующими бомбами по украинским подразделениям в Курской области. По выявленным целям отработал экипаж фронтового бомбардировщика Су-34.

ЖЗЛ
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