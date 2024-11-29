ВСУ применяют в боях в Новоивановке в Курской области танки Abrams и Leopard

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел».

«Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так», — подчеркнул он.

Ранее издание The National Interest написало, что российские танки семейства Т-72 из-за своей простоты стали идеальным выбором боевой машины для специальной военной операции.

19 ноября Министерство обороны сообщало, что Армия России уничтожила украинский Leopard 2 в Курской области. Также российские войска уничтожили американскую БМП Bradley, а также 16 единиц прочей бронетехники и три самоходные артиллерийские установки.