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04:56, 29 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ применили Abrams и Leopard в Курской области

ВСУ применяют в боях в Новоивановке в Курской области танки Abrams и Leopard
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел».

«Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так», — подчеркнул он.

Ранее издание The National Interest написало, что российские танки семейства Т-72 из-за своей простоты стали идеальным выбором боевой машины для специальной военной операции.

19 ноября Министерство обороны сообщало, что Армия России уничтожила украинский Leopard 2 в Курской области. Также российские войска уничтожили американскую БМП Bradley, а также 16 единиц прочей бронетехники и три самоходные артиллерийские установки.

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