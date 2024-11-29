В Минобороны раскрыли потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область

МО РФ: ВСУ потеряли 36,6 тысячи военных с начала вторжения в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 36,6 тысячи военных с начала вторжения в Курскую область. Соответствующие данные раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, противник также потерял более трех тысяч единиц техники, среди которой 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1201 боевая бронированная машина, 1056 автомобилей и 305 артиллерийских орудий.

В частности, в российском приграничье была уничтожена техника западного производства. Так, из 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, было уничтожено 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

За минувшие сутки, 28 ноября, потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. «Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ завершили уничтожение украинской группировки, зажатой в Ольговской роще в Курской области.