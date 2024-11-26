Российские морпехи раскрыли потери ВСУ в Курской области

Комбат морпехов ЯК: ВСУ заблокированы в Ольговской роще, бойцов вывозят пачками

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в райоге Ольговской рощи в Курской области. Их потери оказались настолько высоки, что автомобили «вывозили бойцов пачками», такие данные раскрыл командир батальона морской пехоты Черноморского флота российской группировки войск «Север» с позывным Як, сообщает Минобороны РФ.

20 ноября в пресс-службе оборонного ведомства заявили, что ВС РФ завершили уничтожение украинской группировки, зажатой в Ольговской роще.

«Было их там прилично. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идет, мы продвигаемся вперед», — рассказал комбат морпехов.