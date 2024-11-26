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06:47, 26 ноября 2024Россия

Российские саперы расстреляли FPV-дрон ВСУ из автомата в Курской области

Саперы ВС РФ расстреляли из автомата FPV-дрон ВСУ с РПГ-7 в Курской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Саперы российской группировки войск «Север», которые занимаются гуманитарным разминированием в приграничных районах Курской области, обнаружили и расстреляли из автомата летевший на них FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем они обезвредили его с помощью накладного заряда, заявил в беседе с ТАСС один из военнослужащих подразделения.

«Путем расстрела из автомата его сбили, он упал», — отметил сапер. Оказалось, что дрон-камикадзе был оснащен выстрелом от гранатомета РПГ-7 (военные часто называют его «морковкой»). Автоматная очередь не привела к детонации боеприпаса, поэтому саперы приняли решение уничтожить беспилотник при помощи тротилового заряда.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовики Су-25 парами нанесли авиаудары по бронетехнике ВСУ, а также по опорному пункту и живой силе в курском приграничье. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

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