Минобороны: Су-25 уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ под Курском

Российские штурмовики Су-25 парами нанесли авиаудары по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по опорному пункту и живой силе в курском приграничье, и уничтожили их. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Экипажи после применения средств поражения выполнили маневр. Затем они выпустили тепловые ловушки и вернулись в точку вылета.

16 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что войска Российской армии продвинулись на запорожском направлении.