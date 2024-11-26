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05:56, 26 ноября 2024Россия

Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ под Курском

Минобороны: Су-25 уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ под Курском
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские штурмовики Су-25 парами нанесли авиаудары по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по опорному пункту и живой силе в курском приграничье, и уничтожили их. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Экипажи после применения средств поражения выполнили маневр. Затем они выпустили тепловые ловушки и вернулись в точку вылета.

16 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что войска Российской армии продвинулись на запорожском направлении.

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