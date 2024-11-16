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11:22, 16 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении Российской армии на запорожском направлении

Рогов: ВС России отбросили ВСУ на запорожском направлении
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Войска Российской армии продвинулись на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России отбросили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы в сторону Великой Новоселки на времевском направлении. Рогов отметил, что успехи Российской армии зафиксированы сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. Также он сказал, что ВС России прошли с боями широкий участок фронта и улучшили положение по переднему краю севернее Работино и на ореховском направлении, в сторону Новоданиловки. «Здесь продвижение составило до двух километров», — заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ под Ореховом в Запорожской области.

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