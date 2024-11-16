Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Рогов: ВС России уничтожили ПВД и склады с боеприпасами ВСУ под Ореховом

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ореховом в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он уточнил, что удары были нанесены артиллерией и авиацией в районе Новоданиловки. Кроме того, в селе Малая Токмачка под Ореховом уничтожены склады ВСУ с боеприпасами для артиллерии и реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее Рогов сообщил, что ВС России зачистили село Дорожнянка в Запорожской области от бойцов. Он отметил, что Дорожнянка находится южнее города Гуляйполе, который в настоящее время подконтролен Киеву.