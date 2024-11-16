Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:18, 16 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Рогов: ВС России уничтожили ПВД и склады с боеприпасами ВСУ под Ореховом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ореховом в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он уточнил, что удары были нанесены артиллерией и авиацией в районе Новоданиловки. Кроме того, в селе Малая Токмачка под Ореховом уничтожены склады ВСУ с боеприпасами для артиллерии и реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее Рогов сообщил, что ВС России зачистили село Дорожнянка в Запорожской области от бойцов. Он отметил, что Дорожнянка находится южнее города Гуляйполе, который в настоящее время подконтролен Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ликвидирован отряд спецназа из белорусских наемников. Что известно о подразделении «АСП Террор»?

      В Калужской области взорвался украинский беспилотник

      Зеленский понадеялся на скорое окончание конфликта при Трампе

      Россиян предупредили о вреде свежевыжатых соков и смузи

      На шахте в Кузбассе завалило человека

      Командиры оставили бойцов ВСУ без патронов и сбежали

      Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

      В США назвали план Трампа победой России

      Россиян предупредили о новых схемах мошенников

      В Кремле высказались о возможном разговоре Макрона и Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше