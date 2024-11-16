Рогов рассказал о зачистке села в Запорожской области от ВСУ

Рогов: российские военные выбили ВСУ из села Дорожнянка в Запорожской области

Российские военнослужащие зачистили село Дорожнянка в Запорожской области от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он отметил, что Дорожнянка находится южнее города Гуляйполе, который в настоящее время подконтролен Киеву.

Ранее стало известно, что в ВСУ заметили рост числа российских военных на запорожском направлении. Майор 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии Ярослав Галас рассказал, что среди бойцов ВСУ начала распространяться информация о готовящемся крупном наступлении российских военных.