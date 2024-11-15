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09:40, 15 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ заметили наращивание российских сил на запорожском направлении

Майор ВСУ Галас: Россия наращивает силы на запорожском направлении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заметили рост числа российских военных на запорожском направлении. Об этом заявил майор дислоцированной на данном участке фронта 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии Ярослав Галас, его слова приводит газета The Washington Post.

По словам военнослужащего, после длительного обмена «микродвижениями», в ходе которого обе стороны сражались друг с другом за контроль над конкретной позицией, среди бойцов ВСУ начала распространяться информация о готовящемся крупном наступлении российских военных.

«Главный признак — явное наращивание более крупных российских сил в этом районе. Развертываются дополнительные подразделения», — сказал он. Галас также добавил, что украинские военные «наблюдают за всем этим и понимают, что русские готовятся к чему-то значительному».

Ранее стало известно, что российские военные выбили подразделения ВСУ из села Новодаровка в Запорожской области. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, солдаты Российской армии продолжают продвигаться на времевском направлении.

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