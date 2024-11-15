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03:10, 15 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска выбили украинских военных из села Новодаровка

Рогов: ВС России выбили украинских военных из запорожского села Новодаровка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России выбили украинских военных из села Новодаровка, взяв запорожское село под контроль, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, продвижение вперед российских войск на времевском направлении продолжается. «Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль», — подчеркнул он.

Новодаровка находится северо-западнее взятых под контроль России сел Урожайное и Старомайорское.

Ранее стало известно, что российские военные продвинулись на десяти участках фронта в Донецкой народной республике (ДНР), а также Запорожской, Херсонской и Курской областях.

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