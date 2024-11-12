Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении российских военных на десяти участках фронта

DeepState: российские военные продвинулись на десяти участках фронта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись на десяти участках фронта в Донецкой народной республике, а также Запорожской, Херсонской и Курской областях. Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

По данным проекта, Вооруженные силы России наступают в районе населенных пунктов Первомайское, Нелиповка, Дарьино, Петровка, Юрьевка, Новоалексеевка, Дальнее, Макаровка, Ровнополь и Новодаровка.

Во вторник, 12 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные выбили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Ровнополь на запорожском фронте, отодвинув линию боевого соприкосновения на север. По его словам, они вышли на окраины Новодаровки.

Ранее стало известно, что российские военные закрепились на восточных окраинах Курахово в районе железнодорожной станции. По словам Рогова, в населенном пункте все еще продолжаются интенсивные бои.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО поражены темпами производства российской авиации. Что на Западе говорят об истребителях Су-35 и Су-57?

      Россиянки пожаловались на холод в палатах больницы для недоношенных детей

      Впавший в кому после аварии главред Readovka пришел в сознание

      Автобус сломал крыло пассажирского самолета в аэропорту и попал на видео

      Москвичей предупредили об аномальном Новом годе

      Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд

      В России оценили способность Трампа повлиять на украинский конфликт до инаугурации

      Рижский вокзал в Москве оценили в 1 миллиард рублей

      В Москве упадет давление и выпадет снег

      Россия рассказала о поставках оборудования для индийской пилотируемой программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше