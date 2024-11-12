На Украине заявили о продвижении российских военных на десяти участках фронта

DeepState: российские военные продвинулись на десяти участках фронта

Российские военные продвинулись на десяти участках фронта в Донецкой народной республике, а также Запорожской, Херсонской и Курской областях. Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

По данным проекта, Вооруженные силы России наступают в районе населенных пунктов Первомайское, Нелиповка, Дарьино, Петровка, Юрьевка, Новоалексеевка, Дальнее, Макаровка, Ровнополь и Новодаровка.

Во вторник, 12 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные выбили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Ровнополь на запорожском фронте, отодвинув линию боевого соприкосновения на север. По его словам, они вышли на окраины Новодаровки.

Ранее стало известно, что российские военные закрепились на восточных окраинах Курахово в районе железнодорожной станции. По словам Рогова, в населенном пункте все еще продолжаются интенсивные бои.