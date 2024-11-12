ВС России закрепились на восточных окраинах в Курахово

Рогов: ВС России закрепились на восточных окраинах в Курахово

Вооруженные силы России закрепились на восточных окраинах Курахово в районе железнодорожной станции. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Инициатива в руках наших ребят. Сейчас наши войска находятся на окраинах восточной части города и уже закрепились в районе железнодорожной станции», — приводятся в публикации слова Рогова.

Он добавил, что в населенном пункте все еще продолжаются интенсивные бои.

Ранее в Вооруженных силах Украины признали продвижение российских войск в Курахово. По словам украинского офицера с позывным Алекс, ВС России также приближаются к поселку Дальний.