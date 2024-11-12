Рогов: российские военные выбили ВСУ из села Ровнополь на запорожском фронте

Российские военные выбили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Ровнополь на запорожском фронте, отодвинув линию боевого соприкосновения на север. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска стремительным рывком выбили противника из села Ровнополь, отодвинув линию фронта на север. Сейчас там идет зачистка», — рассказал он.

По словам Рогова, подразделения Вооруженных сил России вышли на окраины расположенного на западе от Ровнополя села Новодаровка. Он отметил, что сейчас там идут боевые действия.

Ранее стало известно, что российские военные закрепились на восточных окраинах Курахово в районе железнодорожной станции. По словам Рогова, в населенном пункте все еще продолжаются интенсивные бои.