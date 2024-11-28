Путин оценил ущерб в Курской области после атак ВСУ ракетами ATACMS

Путин счел минимальным ущерб в Курской области от запущенных ВСУ ракет ATACMS

Президент России Владимир Путин счел, что ущерб в Курской области от ракет ATACMS, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), минимален. Такую оценку главы государства после атак приводит ТАСС.

Он признал, что Россию уже дважды атаковали ATACMS после применения дальнобойной системы «Орешник».

Путин также отметил, что риски удара западным оружием существуют, однако Россия готова дать ответ.

«Для каждой цели на Украине у России будет свой ответ, из пушки по воробьям палить не будем», — заявил президент.

До этого Путин рассказал, что Россия ударила почти сотней ракет и поразила 17 военных объектов на Украине.

Глава государства подчеркнул, что эти меры стали ответом на непрекращающиеся атаки Украины по территории России дальнобойным оружием, поставленным странами Запада.