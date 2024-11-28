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14:43, 28 ноября 2024Россия

Путин раскрыл подробности нового массированного удара по Украине. Россия запустила десятки ракет и сотни дронов

Путин: РФ ударила почти сотней ракет и поразила 17 военных объектов на Украине
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В ночь на четверг, 28 ноября, Вооруженные силы (ВС) России нанесли комплексный удар по Украине почти сотней ракет и беспилотниками. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ в Астане.

Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей

Владимир Путинпрезидент России

Путин уточнил, что Российская армия поразила военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Удары стали ответом на непрекращающиеся атаки Украины по территории России дальнобойным оружием, поставленным странами Запада, пояснил глава государства.

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Украина не раз пыталась ударить по объектам государственной важности России

Украина не раз пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге, заявил Путин. «Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются», — рассказал он.

Глава государства заверил, что Москва всегда будет отвечать на те удары, которые наносит противник. По его словам, за последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины.

Путин призвал противников Москвы не забывать о наличии у страны гиперзвуковых ракет и оружия, не имеющего аналогов в мире. В частности, речь идет о крылатых ракетах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон».

Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, (...) и 466 ударов беспилотниками

Владимир Путинпрезидент России

Их производство наращивается и идет полным ходом, заверил глава государства.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По всей территории Украины экстренно отключали свет

В результате атаки Воздушно-космических сил России 28 ноября по всей территории Украины были введены экстренные отключения света. Незадолго до удара во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Взрывы прогремели в Киевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Винницкой, Николаевской, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Полтавской и Черкасской областях.

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