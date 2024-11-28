Путин заявил о неоднократных попытках Украины атаковать Москву и Петербург

Путин: Украина не раз пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге

Украина неоднократно пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются», — рассказал российский лидер.

В ходе саммита Путин рассказал о ситуации в зоне проведения спецоперации. Он подчеркнул, что Минобороны и Генштаб России подбирают цели на украинской территории, включая центры принятия решения в Киеве.

Москва всегда будет отвечать на те удары, которые наносит противник, заверил Путин. По его словам, за последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины, что стало ответом на удары вглубь страны.

Путин убежден, что руководство Украины утратило легитимность и не может отдавать приказы Вооруженным силам республики.