Путин пообещал ответ России на все удары противника

Путин: Россия всегда будет отвечать на удары, которые наносит противник

Россия всегда будет отвечать на те удары, которые наносит противник, заверил президент Владимир Путин. Об этом он заявил на саммите ОДКБ в Астане, видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Кремля.

По его словам, за последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины. Это стало ответом на удары вглубь России, пояснил глава государства.

«Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», — пояснил он.