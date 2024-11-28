Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 28 ноября 2024Россия

Путин пообещал ответ России на все удары противника

Путин: Россия всегда будет отвечать на удары, которые наносит противник
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Россия всегда будет отвечать на те удары, которые наносит противник, заверил президент Владимир Путин. Об этом он заявил на саммите ОДКБ в Астане, видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Кремля.

По его словам, за последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины. Это стало ответом на удары вглубь России, пояснил глава государства.

«Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», — пояснил он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

      В РПЦ отреагировали на запуск «Орешника»

      Путин заявил о ночном комбинированном ударе по Украине почти сотней ракет

      Путин заявил о неоднократных попытках Украины атаковать Москву и Петербург

      Названы очевидные свидетельства нехватки движения

      Путин указал на нелегитимность приказов Киева ВСУ

      В российском городе захотели построить метро

      В Госдуме рассказали о блокировке «вопреки здравому смыслу» выплат раненому бойцу СВО

      Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов фразой «клиент может быть доволен»

      Шакира захотела подарить фанату купленную после разрыва с возлюбленным Lamborghini

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше