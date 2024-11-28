Путин указал на нелегитимность приказов Киева ВСУ

Путин: руководство Украины утратило легитимность и не может отдавать приказы ВСУ

Руководство Украины утратило легитимность и не может отдавать приказы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Они сегодня полностью нелегитимные и, исходя с чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти», — заявил российский лидер.

Путин указал на нелегитимность украинского руководства, в частности, президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил на нежелание Зеленского проводить в стране президентские выборы под предлогом военного положения в стране. Президент подчеркнул, что насильно мобилизованные солдаты ВСУ не должны отдавать жизни, выполняя приказы Киева.

Ранее Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве. По его словам, министерство обороны России совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара ракетой.