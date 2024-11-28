Путин заявил о подборе новых целей для «Орешника». Куда Россия может нанести следующий удар?

Путин: центры принятия решений в Киеве могут стать целью «Орешника»

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны РФ совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил страны подбирает подходящие цели на территории Украины для следующего удара новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Российский лидер отметил, что под атаку могут попасть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Включение последнего варианта в список возможных целей глава государства объяснил попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) разгромить объекты государственной важности России. Он напомнил, что украинские войска намеревались атаковать объекты в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Впервые Россия применила «Орешник» 21 ноября. Тогда отечественная армия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. По словам Путина, таким образом Москва ответила на атаку ВСУ по территории РФ ракетами ATACMS, HIMARS и Storm Shadow.

Путин сравнил массированную атаку «Орешником» с ядерным ударом

Президент России указал, что массированное применение «Орешника» сопоставимо с мощью ядерного удара. Это суждение, добавил политик, основывается на оценках военных и технических специалистов. При этом Путин подчеркнул, что новейшая ударная гиперзвуковая ракетная система не является оружием массового поражения.

В случае массированного, группового применения, (...) гроздью, в одном ударе мощь [«Орешника»] будет сопоставима с применением ядерного оружия Владимир Путин президент России

По словам российского лидера, «Орешник» способен поражать расположенные на большой глубине и хорошо защищенные объекты. При этом все, что находится в эпицентре взрыва от этой ракеты, разделяется на элементарные частицы, а по сути, превращается в пыль, добавил Путин.

В России ранее допускали удар по центрам принятия решений в Киеве

19 ноября, через два дня после сообщений о разрешении президента США Джо Байден применить дальнобойные ракеты ATACMS по территории России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался об ответе на такие удары. Он допустил, что в таком случае Москва может поразить центры принятия решений в Киеве.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Помимо этого, эксперт указал, что Россия будет готова нанести массированный удар с использованием крылатых ракет по объектам украинской энергетической инфраструктуры. «Это означает, что в преддверии зимы будут уничтожены все — то есть полностью и тотально — ключевые и иные объекты энергоинфраструктуры Украины с разрывом энерголиний с Западом», — отметил он.

Это, в свою очередь, сделает невозможным устойчивое существование системы военного и государственного управления государства аппаратом президента Украины Владимира Зеленского, заключил Коротченко.