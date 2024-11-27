Пентагон официально подтвердил разрешение Киеву на удары ATACMS вглубь России

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь российской территории ракетами ATACMS, ранее выданное американским правительством, официально подтвердили в Пентагоне вечером во вторник, 26 ноября. Об этом сообщил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны Патрик Райдер официальный представитель Минобороны США

Он пояснил, что дальнобойное оружие в первую очередь будет использовано для целей в Курской области.

Фото: Al Drago / Reuters

Киев мог получить произведенные в 90-е годы ракеты

Журналисты РИА Новости выяснили, что, вероятно, переданные Киеву ATACMS были произведены еще в 1990-е годы и прошли модернизацию не менее двух раз для продления срока использования. Такие данные были получены в результате изучения обломков этих ракет, найденных на территории российского приграничья.

Так, согласно информации российского Минобороны, найденные в Курской области ракеты были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Под данным названием предприятие значилось в списках военных подрядчиков США до 1999 года. После этого оно сменило название на Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Наименование производителя ATACMS, найденных на территории РФ, указывает на то, что ракеты, скорее всего, были произведены в конце 90-х годов, когда американская армия начала закупать их в больших количествах.

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty images

Известно, что срок службы данной ракеты составляет 10 лет. Агентство уточняет, что расходы на восстановление срока службы каждой единицы составляют около 1 миллиона долларов.

В России готовят ответ на атаку ATACMS

Минобороны обороны России отреагировало на удар ВСУ американскими ракетами вглубь территории страны и заявило о подготовке ответа. При этом в ведомстве не уточнили, какая именно реакция последует за совершенной атакой. Оборонное ведомство заверило, что ситуация с ударами американским оружием полностью контролируется.

Согласно информации министерства, ВСУ дважды атаковали Курскую область за последние несколько дней дальнобойным оружием США. В конце прошлой недели Киев выпустил пять ATACMS в районе поселка Лотаревка в 37 километрах от Курска. Цели достигли два снаряда. Второй удар этим оружием спустя несколько дней пришелся по аэродрому Курск — Восточный. Всего по России тогда были выпущены семь ATACMS. Во время обеих атак пострадали несколько российских военнослужащих.

После снятия запрета США для ВСУ на удары вглубь России дальнобойным западным оружием российская сторона в качестве ответной меры на первые атаки применила новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». О данном оружии известно, что оно не имеет аналогов в мире.