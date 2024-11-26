Главком ВСУ Сырский анонсировал новое контрнаступление Украины на ВС РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. Его слова в своем Telegram-канале передал военный блогер Кирилл Сазонов по итогам встречи с главкомом.

«Позиция Александра Сырского: должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Можем и будем. Где и кто — увидите», — написал он.

Наряду с этим Сазонов анонсировал изменения в структуре ВСУ.

Отвергнуты слишком затратные и неэффективные варианты. Новая структура будет гибкой и адаптивной, что позволит сделать эффективное управление и уберет лишние звенья в структуре Кирилл Сазонов военкор

Военкор со ссылкой на слова Сырского также сообщил, что на покровском и кураховском направлениях сложилась тяжелая ситуация для ВСУ, но она якобы «лучше, чем была неделю назад». Кроме того, по словам военкора, главком ВСУ признал, что ситуация для украинских войск «действительно была критической», некоторые подразделения отступали и оставляли позиции.

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Продвижение Российской армии на Украине назвали рекордными для 2024 года

Продвижение подразделений российских войск за последние недели стало рекордным для 2024 года. Об этом заявило агентство Reuters.

«За прошедшую неделю Российская армия взяла почти 235 квадратных километров территории Украины, что является недельным рекордом для 2024 года», — пишет агентство, ссылаясь на данные украинского аналитического проекта DeepState.

Авторы публикации обратили внимание на то, что за весь ноябрь России удалось взять под контроль 600 квадратных километров территорий. При этом, как отмечает Reuters, территория, занимаемая ВСУ в Курской области, сократилась до 550 квадратных километров.

На Украине обвинили Сырского в саботаже работы ВСУ

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале заявила, что Сырский саботирует процессы, касающиеся украинской армии.

«Куча заявлений и инициатив по диджитализации процессов, но выполнение на уровне саботажа. Это сознательное противодействие Сырского и его "пирамиды", избравшего тактику: "Говорю, что хотят услышать, делаю, как считаю нужным"», — заявила она.

Безуглая подчеркнула, что коррупция есть на всех уровнях власти на Украине. Она заявила о росте риска коллапса украинской государственности.

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

На Западе признали провал в подготовке ВСУ

Запад не подготовил ВСУ к конфликту должным образом, что оказывает влияние на их нынешнюю боеспособность. Об этом заявил экс-советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо.

«Сегодня мы видим, что [президент Украины Владимир] Зеленский (...) неоднократно жаловался, что западное обучение, которое прошли украинские военные, совершенно не отвечает требованиям нынешнего конфликта», — рассказал военный аналитик.

Также Бо отметил, что страны Запада за последние 30 лет участвовали в конфликтах в Афганистане и Ираке, где характер боевых действий принципиально отличается.

Французское издание Le Point со ссылкой на украинских военных заявляло, что на фоне продолжающегося отступления бойцы ВСУ жалуются на низкое качество укреплений на новых позициях. Анонимный сотрудник украинской разведки в беседе с изданием рассказал, что проблемы с фортификацией связаны с тем, что выделенные правительством Украины деньги на укрепления «просто исчезли».