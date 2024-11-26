Point: украинские военные жалуются на низкое качество укреплений

На фоне продолжающегося отступления бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на низкое качество укреплений на новых позициях. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает французское издание Le Point.

«Отсутствие оборонительных позиций или их низкое качество снова и снова всплывают в критике со стороны украинских военных на местах», — говорится в публикации.

Анонимный сотрудник украинской разведки сообщил в разговоре с изданием, что проблемы с фортификацией связаны с тем, что выделенные правительством деньги на укрепления «просто исчезли».

Ранее Минобороны Украины начало расследование поставки в ВСУ некачественных мин. Отмечается, что среди причин нештатного срабатывания снарядов могут быть некачественные пороховые заряды и нарушение условий хранения.