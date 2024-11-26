Минобороны Украины начало расследование поставки в ВСУ некачественных украинских мин

Минобороны Украины расследует поставки в ВСУ некачественных украинских мин

Министерство обороны Украины расследует поставки некачественных мин украинского производства в Вооруженные силы республики (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Использование партии боеприпасов в ВСУ приостановлено, они изъяты для исследования», — указано в сообщении.

Отмечается, что среди причин нештатного срабатывания снарядов могут быть некачественные пороховые заряды и нарушение условий хранения. Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство по этому делу.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен уйти в отставку из-за вскрывшихся проблем с производством 120-миллиметровых мин.