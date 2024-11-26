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13:22, 26 ноября 2024Бывший СССР

Минобороны Украины начало расследование поставки в ВСУ некачественных украинских мин

Минобороны Украины расследует поставки в ВСУ некачественных украинских мин
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Министерство обороны Украины расследует поставки некачественных мин украинского производства в Вооруженные силы республики (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Использование партии боеприпасов в ВСУ приостановлено, они изъяты для исследования», — указано в сообщении.

Отмечается, что среди причин нештатного срабатывания снарядов могут быть некачественные пороховые заряды и нарушение условий хранения. Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство по этому делу.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров должен уйти в отставку из-за вскрывшихся проблем с производством 120-миллиметровых мин.

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