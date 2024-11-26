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12:57, 26 ноября 2024Бывший СССР

В Раде предложили отправить в отставку главу Минобороны из-за производства украинских мин

Депутат Рады Гончаренко призвал уйти в отставку Умерова из-за проблем с минами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров должен уйти в отставку из-за вскрывшихся проблем с производством 120-миллиметровых мин. К таким действиям призвал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Как он сообщил со ссылкой на расследование украинского издания «Зеркало недели», Киев выделил огромные средства на создание собственного оружия, в том числе мин, производством которых занялся завод компании «Укроборонпром». Однако в ходе изготовления снарядов выяснилось, что завод не имел подходящего для них взрывателя и заменил его другим, который работал некорректно, в результате чего из десяти мин взрывалась лишь одна.

При этом, как рассказал Гончаренко, информация не вскрылась сразу, так как на всех этапах проверки в Минобороны Украины молчали и скрывали неисправность мин. «По факту все произошло так, что когда мины попали на фронт, только тогда, после информации от командиров и непосредственно публикаций видео в соцсетях от военных, узнали, что что-то не так», — отметил он.

Парламентарий добавил, что в настоящее время партии мин отзывают, в спешке закупая иностранные аналоги. Он также подчеркнул, что на одном из совещаний представитель оборонного ведомства заявил, что в министерстве обороны отсутствует система контроля качества вооружения перед отправкой на передовую.

Ранее бежавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук допустил отставку руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, глава украинской разведки слишком популярен среди украинцев.

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