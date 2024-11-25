Причину возможного увольнения Буданова раскрыли

Депутат Дмитрук: Буданова планируют уволить из-за высокой популярности

Решение об увольнении руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может быть связано с его высокой популярностью среди украинцев. Такую причину раскрыл депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский и Ермак продолжают системно устранять субъектов, которые набирают популярность и доверие. Это очевидно из того, как Буданова убрали из медиаполя, — это было заметно всем», — написал депутат.

Дмитрук привел результаты социологического опроса по восприятию украинцами ключевых фигур. В первой тройке расположились бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, Буданов и президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что эти показатели «говорят сами за себя».

Депутат предположил, что на главу ГУР будет оказываться давление до тех пор, пока он не согласится уйти в отставку или «уехать в отпуск».

Ранее издание NV со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что офис украинского президента может до конца 2024 года отправить в отставку Буданова. Отмечалось, что его место может занять «более лояльная к власти персона».