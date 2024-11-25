Буданова захотели отправить в отставку до конца 2024 года

NV: Буданова планируют снять с должности главы ГУР Минобороны Украины

Офис украинского президента может до конца 2024 года отправить в отставку руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). На этот пост могут назначить «более лояльную к власти персону», написало издание NV со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Попытки освободить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют руководитель офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад», — сказано в материале.

Как уточнили источники издания, некоторые публичные заявления Буданова навредили Киеву. При этом дальнейшая карьера руководителя ГУР в случае увольнения не ясна. При этом в СБУ опровергли информацию о возможном назначении Александра Поклада и назвали эти сведения вбросом.

В октябре украинские СМИ написали, что Кирилла Буданова хотели лишить влияния в вопросе ударов по территории России. Отмечалось, что причиной распространения сведений о возможном увольнении Буданова стал его конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В свою очередь, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан ранее заявил, что потенциальное увольнение Кирилла Буданова приведет Киев к потере Донбасса.