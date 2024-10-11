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01:08, 11 октября 2024Бывший СССР

На Украине связали планы увольнения Буданова с ударами по России

«РБК-Украина»: Буданова хотели лишить влияния в вопросе ударов по России

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) хотели лишить влияния в вопросе ударов по территории России. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Утверждается, что причиной распространения сведений о возможном увольнении Буданова стал его конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. По данным агентства, Ермак предпринимает попытки снизить влияние ГУР и убрать ведомство из перечня тех, кто может наносить удары по РФ.

«Определяются координаты, цели и задачи и дальше — исполнитель. То есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — сообщил источник.

Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан заявил, что потенциальное увольнение Кирилла Буданова приведет Киев к потере Донбасса. По словам эксперта, действующий глава Минобороны республики Рустем Умеров боится, что Буданов может сместить его с должности.

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      Артём Верейкин
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