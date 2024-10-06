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11:05, 6 октября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли последствие увольнения Буданова

Эксперт Свитан: увольнение Буданова приведет Украину к потере Донбасса
Буданов Кирилл

Буданов Кирилл. Кадр: Reuters / YouTube

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан заявил, что потенциальное увольнение главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приведет Киев к потере Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, действующий глава Минобороны республики Рустем Умеров боится, что Буданов может сместить его с должности. При этом в таком случае под следствие попадет не глава украинской разведки, а сам Умеров, который понесет ответственность за военные провалы ВСУ.

«Если же уберут Буданова, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль над фронтом и вот-вот лишится Донбасса. В этом случае нужно ставить вопрос перед властями, не засиделись ли они?» — задался вопросом Свитан.

Ранее сообщалось, что в Киеве перенесли отставку Буданова и Умерова до выборов в США. Причиной назвали нежелание Запада допустить усиление военного руководства Украины, которое может наступить при новом главе Минобороны республики.

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      Наталья Анисеева
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