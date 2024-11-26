Продвижение ВС России на Украине назвали рекордными для 2024 года

Reuters: продвижение армии России на Украине рекордно для 2024 года

Продвижение подразделений Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации за последние недели рекордно для 2024 года, передает агентство Reuters.

«За прошедшую неделю Российская армия взяла почти 235 квадратных километров территории Украины, что является недельным рекордом для 2024 года», — пишет агентство, ссылаясь на данные украинского аналитического проекта DeepState.

Отмечается, что за весь ноябрь России удалось взять под контроль 600 квадратных километров территорий. При этом, как отмечает Reuters, территория, занимаемая Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, сократилась до 550 квадратных километров.

Ранее успех ВС России на нескольких направлениях подтвердили в DeepState. По информации проекта, российские войска продвинулись в Курахово и юго-восточнее населенного пункта.