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15:08, 26 ноября 2024Мир

На Западе признали провал в подготовке ВСУ

Полковник Бо: Запад не подготовил ВСУ к конфликту должным образом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Запад не подготовил Вооруженные силы Украины (ВСУ) к конфликту должным образом, что сказывается на их нынешней боеспособности. Об этом заявил экс-советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Dialogue Works.

«Сегодня мы видим, что [президент Украины Владимир] Зеленский (...) неоднократно жаловался, что западное обучение, которое прошли украинские военные, совершенно не отвечает требованиям нынешнего конфликта», — рассказал военный аналитик.

В частности, Бо указал, что страны Запада за последние 30 лет участвовали в конфликтах в Афганистане и Ираке, где характер боевых действий принципиально отличается из-за различий между местными формированиями и европейскими армиями в технике и тактике.

Ранее Бо заявил, что новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник» изменили баланс сил в мире в пользу России, так как США не обладают подобным оружием. По словам экс-советника НАТО, благодаря созданию нового оружия Россия оспаривает «предполагаемое превосходство Запада» и демонстрирует технологическое преимущество перед ним.

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