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19:35, 25 ноября 2024Мир

На Западе заявили о превосходстве России над США из-за «Орешника»

Экс-советник НАТО Бо: «Орешник» изменил баланс сил в мире в пользу России
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник» изменили баланс сил в мире в пользу России, так как США не обладают подобным оружием. Об этом заявил бывший советник НАТО полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouТube-канала Dialogue Works.

«У США проблемы с разработкой своего собственного гиперзвукового оружия, что означает сдвиг в стратегическом балансе между Востоком и Западом, и теперь Восток, и в частности Россия, имеет это определенное превосходство», — заявил Бо.

По словам экс-советника НАТО, благодаря созданию «Орешника» Россия оспаривает «предполагаемое превосходство Запада» и демонстрирует технологическое преимущество перед ним.

Ранее бывший советник Пентагона Теодор Постол заявил, что баллистические ракеты «Орешник» не имеют аналогов в мире.

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