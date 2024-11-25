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16:55, 25 ноября 2024Мир

В США оценили конкурентоспособность ракеты «Орешник»

Бывший советник Пентагона Постол: «Орешник» не имеет аналогов в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник» не имеют аналогов в мире. Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я был совершенно удивлен этим. Это явно новая система, я никогда не видел ничего подобного», — рассказал он.

Эксперт добавил, что ему даже «пришлось сесть и попытаться понять», что он видит на видео с кадрами применения данного оружия. Он отметил, что «Орешник» отличается от других подобных систем. По словам Постола, Россия продемонстрировала абсолютно новый вид вооружения.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что с учетом действующих международных договоров и обязательств в области контроля стратегических и ударных вооружений у Москвы нет ограничений на развертывание «Орешника». Дипломат уточнил, что данная система является абсолютно новой, поэтому не попадает под существующую юрисдикцию.

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