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15:56, 25 ноября 2024Мир

В МИД уточнили возможность развертывания ракет «Орешник» согласно международным договорам

Рябков: у России нет ограничений на развертывание ракет «Орешник»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

На данный момент с учетом действующих международных договоров и обязательств в области контроля стратегических и ударных вооружений у России нет ограничений на развертывание ракет средней дальности «Орешник». Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Президент [России Владимир Путин] заявил четко, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно, каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе из-за глубоко ошибочного шага первой администрации США по выходу из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. «Ленты.ру»), никаких ограничений по развертыванию такого рода систем нет», — уточнил замглавы российского дипломатического ведомства, также добавив, что подобные системы не попадают под юрисдикцию Договора о сокращении наступательных вооружений.

Ранее Рябков сообщил, что никаких запросов от США на контакты с Россией после применения ракеты «Орешник» не было, при этом Москва предварительно уведомила Вашингтон о планах испытательного пуска согласно соответствующему меморандуму от 1998 года.

Также замглавы МИД заявил, что в случае появления американских ракет в Азиатском регионе Россия в качестве ответной меры рассмотрит вариант размещения ракет средней дальности на восточных границах страны.

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