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15:12, 25 ноября 2024Мир

МИД допустил размещение российских ракет в Азии

Замглавы МИД Рябков: РФ рассматривает размещение ракет средней дальности в Азии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости

Россия рассматривает размещение ракет средней и меньшей дальности в Азии в случае появления там ракет США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе, в сфере организации военного и военно-технического ответа», — сказал российский дипломат, добавив, что у оппонентов России не должно быть «ложного чувства безопасности или самоуспокоенности».

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«Необходимы более сильнодействующие средства, включая разваривание подобных систем», — подчеркнул Рябков.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки Украина атаковала Россию баллистическими ракетами.

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