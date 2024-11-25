МИД допустил размещение российских ракет в Азии

Замглавы МИД Рябков: РФ рассматривает размещение ракет средней дальности в Азии

Россия рассматривает размещение ракет средней и меньшей дальности в Азии в случае появления там ракет США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе, в сфере организации военного и военно-технического ответа», — сказал российский дипломат, добавив, что у оппонентов России не должно быть «ложного чувства безопасности или самоуспокоенности».

«Необходимы более сильнодействующие средства, включая разваривание подобных систем», — подчеркнул Рябков.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки Украина атаковала Россию баллистическими ракетами.