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14:44, 25 ноября 2024Россия

ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

Минобороны: ВСУ выпустили по РФ баллистические ракеты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали Россию баллистическими ракетами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны были перехвачены восемь баллистических ракет. Помимо этого, были сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM производства США и 45 беспилотников.

Ранее 25 ноября в небе над Белгородской областью был сбит украинский дрон. В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие БПЛА способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

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