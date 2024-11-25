Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 25 ноября 2024Мир

Рябков высказался о запросах США о контактах с Россией после применения «Орешника»

Рябков: запросов от США о контактах с РФ после применения «Орешника» не было
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Никаких запросов от США о контактах с Россией после применения Вооруженными силами (ВС) РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не было. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, нет», — ответил замглавы российского внешнеполитического ведомства на соответствующий вопрос.

Ранее Рябков заявил, что Москва рассматривает размещение ракет средней и меньшей дальности в Азии в случае появления там ракет США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Рябков высказался о запросах США о контактах с Россией после применения «Орешника»

      В России суд взыскал с бывшего начальника департамента Минобороны 1,74 миллиарда рублей

      Apple замедлит обновления для iPhone

      Дело пошутившей о карельском языке актрисы поступило в прокуратуру

      В Алжире высказались об испытании ракеты «Орешник»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше