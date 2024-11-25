Рябков высказался о запросах США о контактах с Россией после применения «Орешника»

Рябков: запросов от США о контактах с РФ после применения «Орешника» не было

Никаких запросов от США о контактах с Россией после применения Вооруженными силами (ВС) РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не было. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, нет», — ответил замглавы российского внешнеполитического ведомства на соответствующий вопрос.

Ранее Рябков заявил, что Москва рассматривает размещение ракет средней и меньшей дальности в Азии в случае появления там ракет США.