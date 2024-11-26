Депутат Рады Безуглая обвинила главкома Сырского в саботаже работы ВСУ

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский саботирует процессы, касающиеся армии. В этом его обвинила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

«Куча заявлений и инициатив по диджитализации процессов, но выполнение на уровне саботажа. Это сознательное противодействие Сырского и его "пирамиды", избравшего тактику: "Говорю, что хотят услышать, делаю, как считаю нужным"», — сказано в публикации.

Она подчеркнула, что коррупция есть на всех уровнях. По ее мнению, растет риск коллапса государственности. Безуглая отметила, что уже почти нет надежды из-за происходящего в кругах украинской власти.

Ранее депутат Рады заявила, что Сырский готовит войска к выходу из Курской области. Она подчеркнула, что главком ВСУ умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике и Харьковской области за время операции.