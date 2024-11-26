Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили для атаки по российской территории американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Switchblade 600, узнал Telegram-канал Shot.
Попытка атаки была предпринята Украиной накануне. Российские военнослужащие заметили дрон противника над Рыльским районом Курской области и ликвидировали его выстрелом из ружья.
После осмотра обломков выяснилось, что военные столкнулись со Switchblade 600, тактическим барражирующим боеприпасом, разработанным американской компанией AeroVironment. В качестве боеголовки была установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin. Уточняется, что эти дроны запускают из транспортно-пускового контейнера, похожего на миномет. Оператор БПЛА управляет полетом на дальности в несколько десятков километров.
Информация о Switchblade в зоне СВО появилась в конце октября
«Известия» писали о появлении новой модификации американского беспилотника-камикадзе на донецком направлении. Опознанные обломки БПЛА давали возможность предположить, что это модель Switchblade 600. Дрон-камикадзе несет бронебойную боевую часть весом 15 килограммов. Аппарат развивает скорость до 185 километров в час, длительность полета составляет 40 минут.
Ранее на Украине массово использовалась только модель Switchblade 300, небольшой переносной дрон-камикадзе. Особенность обеих моделей — конструкция с раскладными крыльями, так что его можно переносить в компактном пусковом контейнере и оперативно готовить к применению.
Оператор зенитного комплекса «Тор-М2» группировки «Центр» сержант Александр Иванов рассказал, что расчет машины поражает различные цели, включая разведывательные дроны и аппараты Switchblade.
Военный эксперт назвал дроны Switchblade вредными
Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» отмечал, что это дроны малого радиуса действия, но «достаточно серьезного», 40 километров.
Это достаточно вредная вещь, но противодействовать можно разными способами — и радиоэлектронной борьбой, и уничтожением с земли, он в этом плане уязвим
По словам специалиста, дрон может быть начинен кассетными боеприпасами, которые разбрасывают суббоеприпасы. Однако большого боезапаса он не несет. БПЛА могут применять против техники, особенно легкобронированной. В зависимости от устройства боеприпаса также могут использовать против пехоты, по определенным укрепрайонам, добавил Дандыкин.