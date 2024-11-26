ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

ВСУ пытались атаковать Курскую область американским дроном Switchblade 600

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили для атаки по российской территории американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Switchblade 600, узнал Telegram-канал Shot.

Попытка атаки была предпринята Украиной накануне. Российские военнослужащие заметили дрон противника над Рыльским районом Курской области и ликвидировали его выстрелом из ружья.

После осмотра обломков выяснилось, что военные столкнулись со Switchblade 600, тактическим барражирующим боеприпасом, разработанным американской компанией AeroVironment. В качестве боеголовки была установлена боевая часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin. Уточняется, что эти дроны запускают из транспортно-пускового контейнера, похожего на миномет. Оператор БПЛА управляет полетом на дальности в несколько десятков километров.

Информация о Switchblade в зоне СВО появилась в конце октября

«Известия» писали о появлении новой модификации американского беспилотника-камикадзе на донецком направлении. Опознанные обломки БПЛА давали возможность предположить, что это модель Switchblade 600. Дрон-камикадзе несет бронебойную боевую часть весом 15 килограммов. Аппарат развивает скорость до 185 километров в час, длительность полета составляет 40 минут.

Ранее на Украине массово использовалась только модель Switchblade 300, небольшой переносной дрон-камикадзе. Особенность обеих моделей — конструкция с раскладными крыльями, так что его можно переносить в компактном пусковом контейнере и оперативно готовить к применению.

Оператор зенитного комплекса «Тор-М2» группировки «Центр» сержант Александр Иванов рассказал, что расчет машины поражает различные цели, включая разведывательные дроны и аппараты Switchblade.

Военный эксперт назвал дроны Switchblade вредными

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» отмечал, что это дроны малого радиуса действия, но «достаточно серьезного», 40 километров.

Это достаточно вредная вещь, но противодействовать можно разными способами — и радиоэлектронной борьбой, и уничтожением с земли, он в этом плане уязвим Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

По словам специалиста, дрон может быть начинен кассетными боеприпасами, которые разбрасывают суббоеприпасы. Однако большого боезапаса он не несет. БПЛА могут применять против техники, особенно легкобронированной. В зависимости от устройства боеприпаса также могут использовать против пехоты, по определенным укрепрайонам, добавил Дандыкин.