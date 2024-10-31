Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:24, 31 октября 2024Наука и техника

Названы особенности применяемых ВСУ дронов Switchblade

Военный эксперт Дандыкин назвал вредными применяемые ВСУ дроны Switchblade
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Forti / Wikimedia

Применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) американские дроны-камикадзе Switchblade 600 могут атаковать разные военные объекты, но на небольшом расстоянии, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности этих беспилотников.

«Это американские дроны малого радиуса действия, но достаточно серьезного, 40 километров — это в общем-то приличная дальность. Это барражирующие боеприпасы, они уже [такие] применяли, но на более короткое расстояние. Это достаточно вредная вещь, но противодействовать можно разными способами — и радиоэлектронной борьбой (РЭБ), и уничтожением с земли, он в этом плане уязвим», — объяснил он.

Материалы по теме:
«Началась новая холодная война» К чему ведет противостояние России и США и что ждет мир после конфликта на Украине?
«Началась новая холодная война»К чему ведет противостояние России и США и что ждет мир после конфликта на Украине?
9 октября 2024
«Для Америки это вечная война» Почему США продолжают помогать Украине и что изменится после выборов президента?
«Для Америки это вечная война»Почему США продолжают помогать Украине и что изменится после выборов президента?
27 сентября 2024

По словам специалиста, дрон может быть начинен кассетными боеприпасами, которые разбрасывают суббоеприпасы. Но в то же время большого боезапаса он не несет, пояснил военный эксперт.

«Применять могут против техники, особенно легкобронированной. В зависимости от устройства боеприпаса могут против пехоты, где-то по определенным укрепрайонам, которые не защищены», — добавил он.

Как сообщили «Известия», ВСУ начали применять в зоне украинского конфликта дроны-камикадзе Switchblade 600 («Свитчблейд») с дальностью более 40 километров. Издание пишет, что особенно массово эти беспилотники применяют на донецком направлении. Аппарат может развивать скорость до 185 километров в час, а длительность полета достигает 40 минут.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен первый пункт нового «плана победы» Зеленского

      В РФС предостерегли Бруней от выступления полупрофессиональной сборной

      Новый фигурант появился в деле блогера Шабутдинова о мошенничестве

      На найденном в канализации теле модели Кристины Рэй не обнаружили следов насилия

      Ведущий «России 1» заявил об угрозах со стороны депутата Хамзаева

      «Калашников» поставил «Индикатор» заказчику

      Российский регион в 2,5 раза увеличил выплаты за подписание контракта с Минобороны

      В Сумской области раздался взрыв

      Небензя оценил возможность заморозки конфликта на Украине

      Курс на евроинтеграцию внесут в Конституцию Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше