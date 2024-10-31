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15:32, 31 октября 2024Наука и техника

Американские «Свитчблейды» появились в зоне СВО

«Известия»: ВСУ начали применять дроны-камикадзе Switchblade 600
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) дроны-камикадзе Switchblade 600 («Свитчблейд») с дальностью более 40 километров. Об этом сообщают «Известия».

Оператор зенитного комплекса «Тор-М2» группировки «Центр» сержант Александр Иванов рассказал, что расчет машины поражает различные цели, включая разведывательные дроны и аппараты Switchblade.

«Появление новой модификации американского беспилотника-камикадзе "Свитчблейд" на донецком направлении — последняя новость, которая обсуждается. За короткий период с ними столкнулись достаточно массово», — отметили в публикации.

Автор подчеркнул, что опознанные обломки беспилотников позволяют предположить, что ВСУ используют Switchblade 600. Ранее в зоне СВО встречались только модификации Switchblade 300, которые передали Киеву в 2022 году.

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Дрон-камикадзе Switchblade 600 несет бронебойную боевую часть весом 15 килограммов. Аппарат развивает скорость до 185 километров в час, а длительность полета составляет 40 минут.

В августе стало известно, что компания Aerovironment и Пентагон заключили контракт на поставку армии США беспилотников Switchblade на сумму около миллиарда долларов.

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