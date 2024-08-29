Армия США закупит испытанные на России боевые БПЛА

Aerovironment поставит армии США беспилотники Switchblade на миллиард долларов

Компания Aerovironment и Пентагон заключили контракт на поставку армии США беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Switchblade на сумму около миллиарда долларов. Об этом сообщает Defense News.

Контракт стоимостью 990 миллионов долларов предполагает поставку сухопутным войскам оружия «дальнего действия для пехотных формирований, способного уничтожать танки, легкую бронетехнику, укрепленные цели и живую силу». Контракт рассчитан на пять лет, а поставки по нему начнутся в ближайшие несколько месяцев.

Отдельно издание отмечает, что поставленные американской стороной Switchblade применялись в ходе боевых действий Украиной против России. «Армия использует Switchblade уже более десяти лет, но после того, как эти системы были отправлены на Украину и с большим успехом применялись украинскими вооруженными силами, она осознала их более широкую полезность для собственных сил», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в настоящее время единственным оператором Switchblade является Великобритания, однако после начала боевых действий на Украине свои заявки на покупку данных БПЛА подали Франция, Литва и Австралия.

В апреле 2024-го военный эксперт Алексей Живов утверждал, что в ходе конфликта на Украине неэффективными оказались барражирующие боеприпасы Switchblade, поскольку они, по его данным, легко сбиваются с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

В том же месяце генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что Switchblade, использовавшийся Украиной, значительно полагался на искусственный интеллект, однако успехов не имел.

В мае 2022-го издание The Drive заметило, что беспилотники Switchblade 600 имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами Javelin, поскольку включают в себя функцию «отклонить и повторно подтвердить», позволяющую оператору прервать миссию и повторно направить дрон на ту же или другую цель.