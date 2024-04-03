В России заявили о серьезном превосходстве над Украиной в боевом ИИ

ЦКБР: ВС России опережают ВСУ в применении дронов с боевым ИИ

Вооруженные силы России опережают Вооруженные силы Украины в применении дронов с боевым искусственным интеллектом (ИИ). Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщает РИА Новости.

«Мы этим вопросом занимаемся давно. Информация о количестве и качестве данного вида вооружений в ВС РФ не разглашается, но здесь мы опережаем противника серьезно», — заявил руководитель.

По его словам, в настоящее время никто в мире не использует боевые беспилотники, полагаясь только на ИИ, а в большинстве случае искусственный интеллект задействуется в автоматическом режиме на стадии финального донаведения.

Кузякин заметил, что американский беспилотник Switchblade, ранее использовавшийся ВСУ, значительно полагался на ИИ, однако успехов не имел.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина применяет против России беспилотные летательные аппараты с боевым ИИ.