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11:00, 2 апреля 2024Наука и техника

Украина применила против России боевой ИИ

CNN: Украина применила против России беспилотники с боевым ИИ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина применяет против России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с боевым искусственным интеллектом (ИИ). Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает телеканал CNN.

По словам собеседника, ИИ используется для точного наведения БПЛА на цель. В частности, беспилотник использует машинное зрение. «Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», — добавил источник.

В августе 2023 года полковник в отставке Виктор Литовкин сказал, что ИИ давно применяется в российских системах вооружений. К примеру, ракеты «Гранит» способны самостоятельно распределять между собой несколько целей, а беспилотник «Охотник» возвращается на аэродром в случае потери связи с оператором.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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