Украина применила против России боевой ИИ

CNN: Украина применила против России беспилотники с боевым ИИ

Украина применяет против России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с боевым искусственным интеллектом (ИИ). Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает телеканал CNN.

По словам собеседника, ИИ используется для точного наведения БПЛА на цель. В частности, беспилотник использует машинное зрение. «Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», — добавил источник.

В августе 2023 года полковник в отставке Виктор Литовкин сказал, что ИИ давно применяется в российских системах вооружений. К примеру, ракеты «Гранит» способны самостоятельно распределять между собой несколько целей, а беспилотник «Охотник» возвращается на аэродром в случае потери связи с оператором.