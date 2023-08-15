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03:00, 15 августа 2023Наука и техника

Полковник рассказал об использовании ИИ в российском оружии

Полковник Литовкин рассказал об использовании ИИ в российском оружии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) давно применяется в российских системах вооружений. К примеру, ракеты «Гранит» способны самостоятельно распределять между собой несколько целей, а беспилотник «Охотник» возвращается на аэродром в случае потери связи с оператором. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«У нас есть многоцелевые подводные лодки 949-го проекта, подобные подлодке "Курск", у них — ракетные комплексы "Гранит". Когда эти ракеты запускают, они ждут друг друга в воздухе, летят строем, и между собой распределяют цели. Например, несколько могут полететь в авианосец, другие — в крейсер, третьи — в эсминец и так далее. Это как раз пример использования ИИ», — рассказал полковник.

Есть, по его словам, и другие примеры. Беспилотник «Охотник» способен возвращаться на аэродром в случае потери связи с оператором. А роботы, обладающие ИИ, могут без команды оператора проводить разминирование объектов, находясь при этом в поле зрения оператора.

«Нужно все же понимать, что с ИИ машина не работает сама по себе. Это программное обеспечение, созданное человеком, человеческое творчество. Машина не может отступить ни на шаг от параметров, заданных программой. Так что расчитывать на то, что будет воевать железо без участия человека, что человек вообще не будет принимать участие в боевых действиях, не стоит», — предупредил Литовкин.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон «Овод» получил систему самонаведения на основе нейросети, позволяющую этому беспилотному воздушному судну (БВС) атаковать статические и динамические цели без участия человека. Точность применения составляет порядка 90 процентов.

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    Варвара Кошечкина
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