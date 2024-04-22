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17:22, 22 апреля 2024Наука и техника

Названо самое переоцененное западное оружие у ВСУ

Военный эксперт Живов указал на неэффективность западной техники у ВСУ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вся линейка западных танков, которые передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) оказалась сильно переоценена, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Живов. Он также указал на низкую эффективность на поле боя буксируемой ствольной артиллерии и ряда других вооружений.

«Вся линейка танков, которую Запад передал Украине, не показала себя сколь-нибудь значимым образом, — сказал Живов. — Отживает свой век и ствольная буксируемая артиллерия. На слуху также бомба JDAM. Это бомба, переделанная из старых американских ракет».

JDAM, как рассказал военный эксперт, достаточно совершенна: она способа менять курс во время полета, преодолевать большие расстояния. Но в итоге на поле боя это оружие практически не применяли.

«Также неэффективными оказались барражирующие боеприпасы Switchblade. Их раздавали много, но выяснилось, что они легко сбиваются с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что польза на фронте от поставленных Украине танков Leopard является нулевой. Причиной указывается то, что Россия доминирует в воздухе благодаря разведывательным дронам.

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