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15:04, 22 апреля 2024Бывший СССР

Пользу от танков Leopard на Украине назвали нулевой

El Pais: польза на фронте от переданных Украине танков Leopard является нулевой
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Польза на фронте от поставленных Украине танков Leopard является нулевой. Об этом заявил назвавшийся Фениксом источник издания El Pais, который работает на высшее командование Покровского фронта и украинские спецслужбы.

«Польза Leopard на фронте сейчас равна нулю, они не продержатся долго», — сказал он. Феникс объяснил, что Россия доминирует в воздухе благодаря разведывательным дронам. Как напомнило издание, украинские военные потеряли несколько танков Abrams, потому что у них недостаточно средств противовоздушной обороны ближнего действия против беспилотников.

Кроме того, по его словам, военная теория НАТО бесполезна на Украине, если ее не объединять с советской. Он отметил, что украинские военные все больше полагаются на собственных инструкторов.

Ранее журнал Military Watch Magazine написал, что российские солдаты захватили самый мощный вариант танка Leopard 2, который передали Киеву. Позднее ирландский журналист Чей Боуз подтвердил это. По его словам, танк уже едет в Москву.

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      Кристина Есикова
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